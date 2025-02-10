Dünyanın En Uzun Adamı Seyahate Devam Edecek

KÖSEN’İN REKOR YOLCULUĞU

Derik ilçesi Dede köyünde yaşayan Sultan Kösen, 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetre uzunluğundaki ayakları ile 2009 yılında Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiştir. Bugüne kadar 130’dan fazla ülkeye 500’ü aşkın seyahat gerçekleştiren Kösen, bu gezilerinde her yıl Almanya’dan bir ayakkabı firması tarafından özel olarak ayakkabı temin edilmektedir.

AYAKKABI BAĞIŞLARI VE GEZİ HEDEFİ

Bu yıl, yazlık ve kışlık olmak üzere 37,5 santimetre uzunluğundaki 60 numara ayakkabılarını teslim alan Kösen, dünyayı keşfetmeye devam etme arzusunu belirtmektedir. Dünyanın en uzun insanı olmasının yanı sıra en büyük el ve ayaklarına sahip olmanın kendisini mutlu ettiğini ifade eden Sultan Kösen, seyahat etmeye ve yeni yerleri görmeye devam etmek için hevesli olduğunu belirtiyor.