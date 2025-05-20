Dünyanın İlk Uçan Arabası Satışta

UÇAN OTOMOBİL DÖNEMİ BAŞLIYOR

Klein Vision tarafından üretilmeye başlanacak AirCar, seri üretime geçen ilk uçan otomobil olarak dikkat çekiyor. Dört tekerleği ve iki katlanabilir kanadı bulunan bu teknoloji harikası araç, piste hızlandığında havalanma yeteneğine sahip. Kalkıştan önce kanatlarını açması sadece yaklaşık iki dakikası alıyor; varış noktasına ulaştığında ise kanatlarını tekrar gövdesine katlayarak kara moduna geçiyor.

FİYAT VE MOTOR SEÇENEKLERİ

Klein Vision, AirCar’ın üç farklı motor seçeneği ile tüketicilere sunulacağını açıkladı. Bu motor güçleri 280, 320 ve 340 beygir olarak belirlenirken, aracın başlangıç fiyatı 800 bin dolar olarak belirlendi. Fakat, ek donanımlar ile bu fiyatın 1 milyon dolara kadar çıkması bekleniyor. AirCar, normal akaryakıt ile çalışan bir araç olma özelliğine sahip ve 5.500 metre irtifaya kadar yükselebiliyor. Pistte yaklaşık 300 metre mesafe kat ederek saatte 200 kilometre hıza ulaşabiliyor, seyir hızında ise saatte 250 kilometre hızla ilerleyebiliyor. Araç, 500’den fazla kalkış ve iniş gerçekleştirmiş olup toplamda 170 saatten fazla test uçuşu yapılmış. Şirket, AirCar’ın son versiyonu üzerinde çalışmaların sürdüğünü ayrıca AirCar 2 adlı yeni prototipin ilk uçuşunun Eylül 2025’te yapılacağını açıkladı.

GELECEKTEKİ ELEKTRİKLİ VERSİYON

Klein Vision’ın kurucu ortağı Anton Zajac, gelecekte aracın elektrikli versiyonunun da üretileceğini dile getiriyor. Bunun için batarya teknolojisindeki gelişmelerin beklentisi mevcut.

AirCar, Slovakya’da 2022 yılında “Uçuşa Elverişlilik Sertifikası” alarak ticari yolcu taşımacılığına yasal olarak uygun hale geldi. Bunun yanı sıra, Birleşik Krallık hükümeti de uçan taksilerin geliştirilmesi için Sivil Havacılık Otoritesi’ne 20 milyon sterlinlik fon sağladı. 2026 yılına kadar pilotlu uçan taksilerin İngiltere semalarında bulunması bekleniyor. Küresel uçan araç pazarının, Morgan Stanley’in tahminlerine göre 2040 yılında 1 trilyon dolara, 2050 yılına kadar ise 9 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor.