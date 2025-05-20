Dünyanın İlk Uçan Arabası Satışta

HAVA MODUNDA İLERLEYEN YENİ BİR DÖNEM

Klein Vision tarafından üretime geçecek olan AirCar, dünyada seri üretime geçen ilk uçan otomobil olma özelliğini taşıyor. Dört tekerleği ve iki katlanabilir kanadıyla dikkat çeken AirCar, pistte hızlandıktan sonra havalanabiliyor. Kalkış öncesinde yaklaşık iki dakika içerisinde kanatlarını açabilen otomobil, varış noktasında kanatlarını gövdesine katlayarak kara moduna geçiş yapıyor.

FİYAT VE MOTOR SEÇENEKLERİ

Klein Vision, AirCar’ın üç farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacağını duyurdu; bu motorlar 280, 320 ve 340 beygir gücünde olacak. Aracın başlangıç fiyatı 800 bin dolar olarak belirlenirken, donanım özelliklerine göre bu fiyatın 1 milyon dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor. AirCar, normal akaryakıtla çalışıyor ve yaklaşık 5.500 metre irtifaya kadar yükselebiliyor. Pistte yaklaşık 300 metre mesafe kat ederek saatte 200 kilometre hıza ulaşabilen araç, seyir hızında ise saatte 250 kilometreye çıkabiliyor.

TEST UÇUŞLARI VE GELECEK PLANLARI

Yapılan deneylerde AirCar, 500’den fazla kalkış ve inişi başarıyla tamamlayarak toplamda 170 saatten fazla test uçuşu gerçekleştirdi. Şirketin yaptığı açıklamalara göre, AirCar’ın son versiyonu üzerinde çalışmalar devam ederken, AirCar 2 adında yeni bir prototipin ilk uçuşunun Eylül 2025’te yapılması planlanıyor.

GELECEKTE ELEKTRİKLİ VERSİYON

Klein Vision kurucu ortağı Anton Zajac, gelecekte aracın elektrikli versiyonunun üretileceğini; bunun için batarya teknolojisindeki gelişmelerin beklenildiğini ifade ediyor.

YASAL DURUMU VE UÇAN TAKSİLER

AirCar, 2022 yılında Slovakya’da “Uçuşa Elverişlilik Sertifikası” alarak ticari yolcu taşımacılığı için yasal olarak uygun hale geldi. Bununla birlikte, Birleşik Krallık hükümeti de uçan taksilerin hayata geçirilmesi için Sivil Havacılık Otoritesi’ne 20 milyon sterlinlik bir fon sağladı. 2026 yılına kadar ilk pilotlu uçan taksinin İngiltere semalarında olacağı öne sürülüyor. Ayrıca, küresel uçan araç pazarının, Morgan Stanley’in öngörüsüne göre, 2040 yılında 1 trilyon dolara, 2050 yılına kadar ise 9 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.