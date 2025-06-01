Dünyaya 1000 Km Hızla Geliyor

GÜNEŞ’TEN KORONAL KÜTLE ATIMI

Dün Güneş’te M8.2 büyüklüğünde bir koronal kütle atımı gerçekleşti. Bu olayın, bugün ve yarın G4 seviyesinde bir jeomanyetik fırtınaya yol açacağı ifade ediliyor.

KUZEY IŞIKLARININ GÖRÜLMESİ BEKLENİYOR

İstanbul’da kuzey ışıklarının görünme ihtimalinin artabileceği belirtiliyor. Bunun yanında, elektrik şebekelerinde aksamalar, uydu ve GPS sistemlerinde sorunlar gibi teknolojik etkilerin meydana gelebileceği öngörülüyor.

JEOMANYETİK FIRTINA DÜNYA’YA YAKLAŞIYOR

Patlamayla oluşan G4 büyüklüğündeki jeomanyetik fırtına, Dünya’ya saatte 1000 km hızla yaklaşırken, bu fırtınanın pazar gecesi ya da pazartesi gecesi Dünya ile çarpması bekleniyor. Hava Forum’da yer alan bilgilere göre, Güneş’ten gelen bu koronal kütle atımının (CME) Türkiye gibi düşük enlemlerde aurora, yani kuzey ışıklarının görünme ihtimalini artırdığı vurgulanıyor.