Durant, NBA’de 30 Bin Sayıya Ulaştı

MAÇ SONUCU VE DURANT’IN BAŞARISI

NBA’de gerçekleştirilen 4 maç sonucunda Suns, Memphis Grizzlies’e 119-112 oranıyla mağlup oldu. Bu karşılaşmada 34 sayıyla dikkat çeken Kevin Durant, normal sezon kariyerinde toplam 30 bin 8 sayıya ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

NBA TARİHİNDE BİR DÖNÜM NOKTASI

Durant, bu başarısıyla NBA normal sezonlarında 30 bin sayıya ulaşan 8. basketbolcu olarak tarihe geçti. Daha önce bu başarıya ulaşan isimler arasında LeBron James (41 bin 623), Kareem Abdul-Jabbar (38 bin 387), Karl Malone (36 bin 928), Kobe Bryant (33 bin 643), Michael Jordan (32 bin 292), Dirk Nowitzki (31 bin 560) ve Wilt Chamberlain (31 bin 419) yer alıyor.

SUNS’TA DİĞER PERFORMANSLAR

Ev sahibi Suns, bu sezon toplamda 27. yenilgisini alırken, Durant’in 34 sayısına ek olarak Bol Bol 18 sayı ve 14 ribaunt, Devin Booker ise 17 sayı ve 9 asistle mücadele etti.