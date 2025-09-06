Dursun Özbek, Barış Alper’i affetti

SON KARAR VERİLDİ

Suudi Arabistan takımı NEOM’dan gelen teklif nedeniyle idmanlara katılmayan ve transfer yapmak isteyen Barış Alper Yılmaz hakkında nihai kararı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek belirledi. Sabah’ta yer alan bilgilere göre; Özbek, Yılmaz’ı affetti. Başkan, milli futbolcuya herhangi bir maddi ya da manevi ceza vermeyi düşünmüyor. Aynı zamanda, Galatasaray taraftar gruplarının da Yılmaz’a destek vereceği öğrenildi.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Galatasaray, 100 milyon TL garanti ücrete sahip olan Barış Alper’in sözleşmesine 30-40 milyon TL seviyesinde bir performans bonusu ekleyecek. İspanya maçında cezalı duruma düşen Yılmaz’ın morali ise oldukça bozuk. Ancak, takım içindeki gelişmelerle birlikte futbolcunun durumunun düzeleceği öngörülüyor.

TAKIMA DÖNÜŞ

Teknik direktör Okan Buruk’un Yılmaz’a formayı vermeye hazırlandığı bilgisine ulaşıldı. Yılmaz’ın, Galatasaray’ın Eyüpspor ile oynayacağı maçta kadroda yer alması ve Şampiyonlar Ligi’nde Frankfurt ile karşılaşmasında sahada bulunması bekleniyor.

PERFORMANS BİLGİLERİ

Galatasaray’a 2021 yazında Ankara Keçiörengücü’nden 2 milyon 100 bin euro karşılığında transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 158 maçta 28 gol ve 22 asistlik bir performans gösterdi.