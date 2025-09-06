Dursun Özbek Barış Alper’i affetti

BASKETBOLDAKİ KARAR

Suudi Arabistan ekibi NEOM’dan gelen teklif sonrası idmanlara katılmayan ve transfer olmayı hedefleyen Barış Alper Yılmaz hakkında son kararı Galatasaray başkanı Dursun Özbek verdi. Sabah’ta yayımlanan habere göre, Özbek, Yılmaz’ı affetti. Ayrıca, milli futbolcuya maddi veya manevi herhangi bir ceza uygulanmayacak. Galatasaray taraftar gruplarının da Barış Alper’e destek vereceği ifade edildi.

Galatasaray, 100 milyon TL garanti ücreti olan Barış Alper’in sözleşmesine 30-40 milyon TL tutarındaki bir performans bonusu ekleyecek. Barış Alper, İspanya maçında yaşadığı ceza nedeniyle moral olarak kötü bir dönem geçiriyor.

Okan Buruk’un, Yılmaz’a formayı vermeye hazırlandığı öğrenildi. Yılmaz’ın, Galatasaray’ın Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmada kadroya alınması ve Şampiyonlar Ligi’nde Frankfurt ile yapılacak maçı da oynaması bekleniyor.

25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’a 2021 yazında Ankara Keçiörengücü’nden 2 milyon 100 bin euro karşılığında transfer oldu. Sarı-kırmızılı formayla toplam 158 maçta 28 gol ve 22 asistlik bir performans sergiledi.