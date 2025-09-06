Dursun Özbek, Barış Alper’i affetti

BARIŞ ALPER YILMAZ’IN DURUMU NETLEŞİYOR

Suudi Arabistan ekibi NEOM’dan aldığı teklif nedeniyle idmanlara katılmayan ve transfer isteğiyle gündeme gelen Barış Alper Yılmaz hakkında son kararı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek verdi. Sabah’ta yer alan bilgilere göre; Özbek, Yılmaz’ı affetti. Başkan, milli futbolcuya maddi ya da manevi bir ceza vermek istemiyor. Ayrıca, Galatasaray taraftar gruplarının da Yılmaz’a destek vermeye hazırlandığı öğrenildi.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Barış Alper Yılmaz’ın Galatasaray ile olan sözleşmesinde 100 milyon TL garanti ücret bulunuyor. Bunun yanı sıra, performans bonusu olarak 30-40 milyon TL seviyesinde bir ekleme yapılması öngörülüyor. Son olarak İspanya maçında cezalı duruma düşen Yılmaz’ın psikolojik olarak da zor günler geçirdiği kaydedildi.

Teknik direktör Okan Buruk’un Yılmaz’a formayı vermeye hazırlandığı ifade ediliyor. Barış Alper’in Galatasaray’ın Eyüpspor ile oynayacağı maçta kadroya alınması ve Şampiyonlar Ligi’nde Frankfurt ile gerçekleştirilecek karşılaşmada sahada olması bekleniyor.

PERFORMANSI GÖZE ÇARPAN İSTATİSTİKLER

Galatasaray’a 2021 yazında Ankara Keçiörengücü’nden 2 milyon 100 bin euro karşılığında transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 158 maçta 28 gol ve 22 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerinde toplamış durumda.