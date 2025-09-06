Dursun Özbek, Barış Alper’i affetti

Suudi Arabistan ekibi NEOM’dan aldığı teklif nedeniyle idmanlara katılmayan ve transfer sürecinde olan Barış Alper Yılmaz hakkında nihai kararı başkan Dursun Özbek verdi. Sabah’ta çıkan habere göre, Özbek, Yılmaz’ı affetti. Başkan Özbek, milli futbolcuya herhangi bir maddi ya da manevi ceza talep etmeyecek. Taraftar gruplarının da Yılmaz’a destek vereceği bilgisi geldi. Galatasaray, 100 milyon TL garanti ücrete sahip Barış Alper’in sözleşmesine 30-40 milyon TL değerinde bir performans bonusu ekleyecek. İspanya maçında ceza alan Yılmaz’ın morali oldukça düştü.

TAKIMA DÖNÜYOR

Okan Buruk’un da Yılmaz’a formayı vermeye hazırlandığı belirtildi. Yılmaz’ın Galatasaray’ın Eyüpspor ile yapacağı maçta kadroda olması ve Şampiyonlar Ligi’nde Frankfurt ile oynanacak karşılaşmada sahaya çıkması bekleniyor.

PERFORMANSI

Barış Alper Yılmaz, 2021 yazında Ankara Keçiörengücü’nden 2 milyon 100 bin euro karşılığında transfer edildi. 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 158 maçta toplamda 28 gol ve 22 asist ile dikkat çeken bir performans sergiledi.