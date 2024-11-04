Dursun Özbek, Yıldızlarla Transfer Konuştu

GALATASARAY’DA TRANSFER TARTIŞMALARI

Süper Lig’de zirvede yer alan Galatasaray’da, Davinson Sanchez ve Victor Osimhen’in ara transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimalleri gündeme geliyor. Sözcü’de yayımlanan bir habere göre, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bu iki futbolcuyla ilgili çıkan transfer söylentilerinden rahatsızlık duyuyor. Özbek’in, Sanchez ve Osimhen ile özel bir görüşme yaptığı iddia ediliyor.

ÖZBEK’TEN İKİ FUTBOLCUYA ÖNERİ

Bu görüşmede Özbek’in iki futbolcuya yönelik olarak “Devre arasında bir başka kulübe gitmeyin. Şampiyonluğu birlikte kutlayıp 5. yıldızı takalım. Transferi sonra konuşalım.” şeklindeki önerisini ilettiği öne sürülüyor. Galatasaray formasıyla 42 maça çıkan Davinson Sanchez, 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Nijeryalı forvet Victor Osimhen ise Galatasaray kariyerinde 7 maçta 4 gol ve 4 asist yapma başarısını gösterdi.