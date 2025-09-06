Dursun Özbek, Yılmaz’ı affetti

SON KARAR VERİLDİ

Suudi Arabistan ekibi NEOM’dan aldığı teklif sonrası antrenmanlara katılmayan ve transfer olmayı isteyen Barış Alper Yılmaz hakkında nihai kararı başkan Dursun Özbek verdi. Sabah gazetesinde yer alan bilgilere göre; Dursun Özbek, milli futbolcuyu affetti. Özbek, Yılmaz’a maddi veya manevi bir ceza vermeyecek. Galatasaray’da taraftar gruplarının da milli futbolcuya destek olacağı öğrenildi.

YENİ SÖZLEŞME DETAYLARI

Galatasaray, Barış Alper’in sözleşmesine 100 milyon TL garanti ücret belirlenecek ve 30-40 milyon TL arasında performans bonusu ekleyecek. İspanya karşısında cezalı duruma düşen Yılmaz’ın morali oldukça bozuldu. Ancak, takımın bu durumu aşacağı düşünülüyor.

TAKIMA DÖNÜŞÜ

Okan Buruk’un, Yılmaz’a forma vermeye hazırlandığı bildirildi. Yılmaz’ın Galatasaray’ın Eyüpspor ile oynayacağı maçta kadroya alınması ve ardından Şampiyonlar Ligi’nde Frankfurt ile oynanacak karşılaşmada sahada olması bekleniyor.

PERFORMANS ANALİZİ

Galatasaray’a 2021 yazında Ankara Keçiörengücü’nden 2 milyon 100 bin euro bedelle transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 158 maçta 28 gol ve 22 asist ile göz doldurdu. Bu performans, Yılmaz’ın takım içinde ne kadar değerli olduğunu gösteriyor.