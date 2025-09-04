Duruşma, Özgür Özel davasında ertelendi

ÖZGÜR ÖZEL’E YUMRUKLU SALDIRI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’in anma töreninin ardından Atatürk Kültür Merkezi’nde yumruklu bir saldırıya uğradı. Selçuk Tengioğlu, anma etkinliğinden sonra Özel’e fiziksel bir saldırıda bulundu. Yapılan işlemlerin ardından Selçuk Tengioğlu, “kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan tutuklandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Tutuklanan Tengioğlu, bugün ikinci ve üçüncü kez hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, Özgür Özel’e yönelik saldırıda bulunan Tengioğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verdi ve davayı 29 Eylül’e erteledi.

SALDIRI ANINDA NE YAŞANDI?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma etkinliğinden ayrılan Özgür Özel, bu esnada yanına yaklaşan bir saldırgan tarafından yumruklandı. Özel, korumalarıyla birlikte güvenlik önlemleri altında alandan çıkarken, saldırgan Selçuk Tengioğlu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan işlemlerin ardından Tengioğlu, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili açıklamasında, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir.” ifadelerine yer verdi.

ŞÜPHELİ HAKKINDAKİ BİLGİLER

Yapılan sorgulamada Selçuk Tengioğlu’nun, 9 Mayıs 2004’de Hatay’ın İskenderun ilçesinde kızı M.T. ve oğlu B.T’yi öldürdüğü, küçük kızı G.T’yi de yaraladığı gerekçesiyle müebbet hapis cezası aldığı öğrenildi. 2020’de şartlı tahliye ile cezaevinden çıkan şüphelinin herhangi bir siyasi parti ve örgütle bağlantısının olmadığı ve akıl sağlığı konusunda bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.