Duruşma, Özgür Özel’e saldırı nedeniyle ertelendi

CHP GENEL BAŞKANI’NA SALDIRI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) Sırrı Süreyya Önder anma töreninin çıkışında bir saldırıya uğradı. Selçuk Tengioğlu, Özgür Özel’e anma töreni sonrası yumrukla saldırdı. Saldırının ardından Selçuk Tengioğlu, emniyet işlemlerinin ardından “kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan tutuklandı.

TUTUKLULUK DURUMU

Tutuklanan Selçuk Tengioğlu, bugün üçüncü kez hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, Özel’e saldıran Tengioğlu’nun tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi. Dava, 29 Eylül tarihine ertelendi.

SALDIRIYA İLİŞKİN DETAYLAR

Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından Atatürk Kültür Merkezi’nden ayrılan Özgür Özel, yanına yaklaşan saldırgan tarafından yumruklandı. Korumasıyla güvenlik önlemleri altında alandan ayrılan Özel, polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin Selçuk Tengioğlu olduğunu öğrendi. Şüpheli, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldükten sonra burada işlemleri tamamlandı ve İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel’in darbedilmesiyle ilgili bir soruşturma başlattı ve eylemi gerçekleştiren şahsın yakalandığını duyurdu.

ŞÜPHELİ HAKKINDAKİ BİLGİLER

Yapılan sorgulamada, Selçuk Tengioğlu’nun daha önce 9 Mayıs 2004 tarihinde Hatay’ın İskenderun ilçesinde, iki çocuğunu öldürdüğü ve bir diğer çocuğunu yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı davadan müebbet hapis cezası aldığı belirlendi. 2020 yılında şartlı tahliye ile cezaevinden çıkan Tengioğlu’nun, herhangi bir siyasi parti veya örgütle bağlantısı olmadığı ve akıl sağlığına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi.