Duruşma Tarihi Değiştirildi. Özgür Özel

SALDIRI OLAYI VE TUTUKLAMA SÜRECİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) Sırrı Süreyya Önder için yapılan anma töreninin ardından bir saldırıya uğradı. Saldırgan Selçuk Tengioğlu, anma etkinliğinden sonra Özgür Özel’e yumrukla saldırdı. Bu fiziki saldırı sonrası, emniyetteki işlemlerinin ardından Selçuk Tengioğlu, “kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçlamasıyla tutuklandı.

HAKİM KARŞISINDA İKİNCİ KEZ

Tutuklanan Tengioğlu, bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Yapılan duruşmada mahkeme, Özgür Özel’e yönelik saldırıyı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava, 29 Eylül tarihine ertelendi.

OLAYIN DETAYLARI VE SORUŞTURMA

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından Özgür Özel, alandan ayrılmaya çalışırken yanına yaklaşan bir saldırgan tarafından yumruklandı. CHP Genel Başkanı, korumalar eşliğinde güvenlik önlemleri altında alandan çıkarken, polis ekiplerince gözaltına alınan saldırganın Selçuk Tengioğlu olduğu tespit edildi. Saldırgan, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü ve buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir.” açıklamasını yaptı. Selçuk Tengioğlu’nun yapılan sorgulamada, 9 Mayıs 2004’te Hatay’ın İskenderun ilçesinde iki çocuğunu öldürdüğü ve başka bir çocuğunu yaraladığı gerekçesiyle müebbet hapis cezası aldığı, 2020’de şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı belirlendi. Şüphelinin siyasi bir bağlantısının olmadığı ve akıl sağlığıyla ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.