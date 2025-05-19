Dusan Tadic Ajax’a dönebilir

DUSAN TADIC’İN VEDA HAZIRLIĞI

2023-2024 sezonunun başında Ajax’tan Fenerbahçe’ye katılan Dusan Tadic, sarı-lacivertli formaya elveda etmeye hazırlanıyor. Hollanda medyası, uzun bir süredir Ajax yöneticilerinin Tadic’i takımda görmek istediğini ancak teknik direktör Francesco Farioli’nin buna karşı olduğunu aktarıyordu.

AJAX’TA DEĞİŞİM VE FARIOLİ’NİN AYRILIĞI

Liderlik koltuğunda oturan Ajax, son 5 haftaya 10 puan farkla girerken, şampiyonluğu PSV’ye kaptırması sonrası Farioli görevinden ayrıldı. Dusan Tadic’in Ajax’a geri dönme isteği gün yüzüne çıkarken, Farioli’nin takımdan ayrılmasıyla bu transferin önünde hiçbir engel kalmadı.