Dusan Tadic’e Büyü Yapan Fenomen!

DUSAN TADIC İLE ŞOK OLAY

Trabzonspor karşısında elde edilen galibiyetle şampiyonluk havasına yeniden giren Fenerbahçe’de, Dusan Tadic ile ilgili şaşırtıcı bir gelişme gündeme geldi. Instagram fenomeni Canan Çetin’in, Sırp futbolcuyu kazanabilmek için büyü yaptığı iddiaları ortaya çıktı. Tadic’e yönelik yapılan büyülerin yer aldığı defterde ise korkunç sözlerin bulunduğu bildirildi. İşte gelişmenin ayrıntıları…

TECRÜBELİ OYUNCUNUN PERFORMANSI

Fenerbahçe’nin 35 yaşındaki yıldızı Dusan Tadic, ligin iç sahada oynanan Bodrum FK karşılaşmasında yedek kala dı. Ancak Trabzonspor’a karşı oynanan kritik maçta forma giyerek ilk 11’de yer aldı. Bu sezon toplamda 17 maça çıkan Tadic, bu karşılaşmalarda 6 gol atıp 7 asist yaparak toplam 13 gole doğrudan katkı sağladı.

BAĞLAMA BÜYÜSÜ İDDİASI

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusuna yönelik çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Instagram fenomeni Canan Çetin, Dusan Tadic’e bağlama büyüsü yaparak onu kendisine çekmek istedi. Canan Çetin’in büyü yaptığına dair detayların yer aldığı defter, eşi tarafından bulundu. Bu gizli defterde, Dusan Tadic ile ilgili rahatsız edici bazı ifadelerin bulunduğu öğrenildi.

KORKUNÇ YAZILAR VE GÖRSEL DETAY

Defterde Dusan Tadic ile yan yana çekilmiş bir fotoğrafın olduğu, hemen altında ise büyü sözlerinin yer aldığı belirlendi. Yazılanlardan bir kısmında, “O bana aşkla geldi, iyi ki seninle tanıştım, Roma’daki nikahımız, gelinliğim, damatlığın, kilisedeki muhteşem tören aklımdan çıkmıyor. Üçüncü şahıslardan kurtulsun, sadece gönlü benimle olsun” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, “Ölümü en fazla 40 gün olmuş birinin mezarını kazıp oradan toprak alınması gerekiyor” notuyla birlikte domuz yağı ve mezardan alınan toprak kullanılarak yapılacak bir büyü tarifinin de bulunduğu belirtildi.

BOŞANMA DAVASI VE MANEVİ TAZMİNAT

Canan Çetin’in eşi Volkan Çetin, aldatıldığını düşünüp boşanma davası açma kararı aldı. Dava dilekçesinde, 5 milyon lira manevi tazminat talebi ile 4 ve 10 yaşındaki çocukların velayetinin babaya verilmesi istendi. Ayrıca, boşanma davasında Canan Çetin ve Dusan Tadic’in birlikte olduğu pozun duvar kağıdı olarak kullanıldığı bilgisine de yer verildi.