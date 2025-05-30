Dusan Tadic Fenerbahçe’den Ayrıldı

DUSAN TADIC İÇİN TEKLİFLER ARTIYOR

Fenerbahçe’de sözleşmesi sona eren Dusan Tadic, transfer döneminde dikkati çeken isimlerden biri oldu. Sırp futbolcuya, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden teklifler geldiği biliniyor. Özellikle eski takımı Ajax ve Premier Lig’den Southampton, 35 yaşındaki yıldız için ilgilendiği belirtiliyor.

Dusan Tadic’in Türkiye’de kalmaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Bunun yanında, Serie A kulüplerinden Bologna’nın da Tadic için ilgilendiği öğreniliyor. Yıldız futbolcunun geleceği, transfer döneminin ilerleyen günlerinde netlik kazanacak.