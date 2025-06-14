Düşen Uçağı Mucizevi Şekilde Kaçırdı

MUCİZEYLE KURTULUŞ

Hindistan’ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentinde, kalkıştan sadece kısa bir süre sonra düşen Air India uçağının yolcusunu 10 dakika farkla kaçırdığı belirtildi. Bu yolcu, kazadan “mucizevi” bir şekilde kurtuldu. BBC’ye demeç veren Bhoomi Chauhan, Ahmedabad Havalimanı’na ulaşmak için yolda olduklarını, yoğun trafik nedeniyle uçağa yetişemediklerini ifade etti. İngiltere’nin Bristol kentinde yaşayan ve eşiyle Hindistan’ı ziyaret eden Chauhan, dönüş yolculuğuyla ilgili yaşadığı ilginç olayı şöyle aktardı: “Saat 12.20’de havaalanına ulaştık. Kalkışa yaklaşık bir saat kala oradaydım. Ancak biniş işlemleri başlamıştı. Online check-in yapmıştım ama personel beni uçağa almadı. Çok sinirlendik, şoföre kızdık ve havalimanından ayrıldık.”

UÇAK DÜŞÜYOR!

Havalimanı dışında çay içmek üzere durdukları sırada seyahat acentesi aracılığıyla bilet iadesi hakkında konuşurken uçağın düştüğünü öğrendi. Chauhan, “Bu kesinlikle bir mucize. Hala inanamıyorum. Eğer biraz daha erken çıksaydım, şu an hayatta olmayabilirdim.” sözleriyle durumu özetledi.

UÇAK FACİASI VE KURBANLAR

Ahmedabad’daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı’ndan Londra Gatwick Havalimanı’na giden yolcu uçağı, dün kalkıştan kısa bir süre sonra hakikaten düştü. Air India hava yolu şirketi, “Air India 171” adlı uçakta 242 yolcu ve mürettebat bulunduğunu açıkladı. Yolcular arasında 169’unun Hindistan, 53’ünün İngiltere, 1’inin Kanada ve 7’sinin Portekiz vatandaşı olduğu belirtildi. Şirket, uçaktaki 241 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtulan tek kişinin tedavi altına alındığını teyit etti. Öte yandan, uçağın düşüş nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.