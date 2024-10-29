Düşük Puanla Memur Olabileceğiniz Kurumlar

KPSS SONUÇLARI VE DEVLET MEMURLUĞU FIRSATLARI

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, birçok aday devlet memuru olma hayalleri doğrultusunda hangi kurumlara başvuracaklarını araştırıyor. Özellikle düşük puan alan adaylar, “Hangi kuruma başvurabilirim?” sorusuyla karşı karşıya kalıyor. Eğer bu sorunun cevabını merak ediyorsanız, haberimizin ilerleyen bölümlerinde detayları bulabilirsiniz. Yüksek puan alınamasa bile, çeşitli kamu kurumlarında memur olma imkanı sunuluyor. 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 gibi puanlarla başvuru yapılabilecek pek çok kadro mevcut. Ancak yerleşeceğiniz kurum, puanınızın yanı sıra mezuniyet durumunuz, tercih ettiğiniz il ve branş gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

BELEDİYELER VE DİĞER KURUMLARDAKİ FIRSATLAR

Belediyeler, genellikle düşük puanlarla alım yapan kurumlardan biridir. Özellikle büyük şehir belediyelerinde çeşitli kadro imkanı bulunuyor. İl özel idareleri de düşük puan alan adaylar için uygun bir seçenek olabiliyor. Tarım sektörüne ilgi duyan adaylar için tarım il müdürlükleri, ideal tercihler arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde öğretmenlik dışında memur kadroları da mevcut, bu yüzden düşük puanlı adaylar bu alanı değerlendirebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ise genellikle sağlık personeli dışında, idari kadrolar için alım yapmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gibi diğer bakanlıklar da düşük puanlı adaylar için zaman zaman kadrolar açabiliyor.

ÖSYM DUYURULARI VE BAŞVURU SÜREÇLERİ

Kamu kurumlarına başvuruda bulunmak isteyenler için 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanlarıyla alım yapan kurumlar ve detaylı bilgilere ulaşmak için ÖSYM’nin sitesini ziyaret edebilirsiniz. ÖSYM’nin yaptığı açıklamaları takip ederek, başvuru tarihleri ve şartlarını öğrenmek mümkün. Başvurular genellikle ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. Başarılı bir başvuru için güncel duyuruları dikkatlice takip etmek ve uygun bir tercih listesi oluşturmak oldukça önem taşıyor.