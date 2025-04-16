Duvarı Delip Hırsızlığa Girdiler

ABD’DE MÜCEVHER MAĞAZASINDAN BÜYÜK HIRSIZLIK

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde bir mücevher mağazasına yapılan büyük bir hırsızlık olayı yaşandı. Şüphelilerin, duvarı delerek girdikleri bu mağazada, değeri 10 milyon doları aşan takı çalındığı bildirildi. Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) tarafından yapılan açıklamada, hırsızlık olayının 13 Nisan’da gerçekleştirildiği belirtildi.

DUVARI DELİP GİRDİLER

Güvenlik kameralarındaki görüntülere göre, şüphelilerin yan taraftaki dükkanın beton duvarını delerek mağazaya girişi gerçekleştirdiği gözlemlendi. İlk belirlemelere göre, çalınan eşyalar arasında saatler ve altın kolyeler yer alıyor. Değerli takıları çalan şüphelilerin, açtıkları delikten kaçtığı ifade edildi.

ALARM SİSTEMİ ÇALIŞMADI

Alarm sisteminin çalışmaması dolayısıyla mağaza sahipleri hırsızlığı ilk gün fark edemedi. Yapılan zarar tahminlerine göre, mağaza sahipleri kaybın yaklaşık 20 milyon dolara yakın olduğunu belirtti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay sonrasında polis, hırsızların izini sürmek için olay yerinde parmak izleri ve DNA kalıntıları üzerinde incelemeler başlattı. Bu durum, hırsızların yakalanması için yürütülen çalışmalara destek olacaktır.