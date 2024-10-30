Duygusal Reklam: Kızılay Kolu Devam Ediyor

YENİ REKLAM FİLMİ KAMUOYUNA TANITILDI

Türk Kızılay, 29 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasında kutlanacak Kızılay Haftası için hazırladığı yeni reklam filmiyle izleyicilerle buluştu. Yardımlaşmanın ve dayanışmanın simgesi ‘Kızılay Kolluğu’nun iyiliği nesiller boyunca devam edecek mesajı, “Nesiller Değişir, Hilale Adanmış Yürekler Değişmez” temasıyla verildi.

DUYGUSAL BİR YOLCULUKTAN GÜÇ ALIYOR

Reklam filminde Kızılay Kolluğu, Çanakkale Savaşı’ndan günümüze uzanan etkileyici bir hikaye olarak ele alındı. Bu duygusal yolculuk, izleyicilere yardımlaşma ve dayanışmanın önemini vurgulayan bir anlatımla sunuldu.