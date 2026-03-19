Düzce’de Bayramda Ağır Araç Trafiği Kısıtlandı

Bayram dönüşü trafik sıkışıklığının artması beklenirken, Düzce’de ağır tonajlı araçlara yönelik önemli kısıtlamalar getirildi. Düzce Valiliği, İstanbul yönüne giden yollar üzerinde kamyon, çekici ve tanker tipindeki araçların belirli zaman dilimlerinde trafiğe çıkmalarının yasaklandığını açıkladı. Yapılan duyuruda, olası kazaların önlenmesi ve ulaşım güvenliğinin artırılması amacıyla alınan tedbirlerin devreye sokulmuş olduğu belirtildi.

KISITLAMALARA DAİR DETAYLAR PAYLAŞILDI

Yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığının 13 Mart 2026 tarihli ve 64035 sayılı emri ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 254’üncü maddesinde karayollarında trafik düzeninin sağlanması ve denetlenmesinin İçişleri Bakanlığının görev ve yetkileri arasında sayılması nedeniyle, Ramazan Bayramı tatili ile eğitim-öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme (13-23 Mart 2026) rastlaması ile birlikte vatandaşlarımızın 22-23 Mart 2026 tarihlerinde dönüş yapacağı göz önüne alındığında trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi gerektiği bildirilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

YASAK UYGULAMASI BAŞLIYOR

21 Mart 2026 Cumartesi günü saat 16.00’dan başlayarak 23 Mart 2026 Pazartesi sabahı saat 01.00’e kadar, Düzce il sınırları içerisinde Anadolu (O4) otoyolu ve D-100 karayolu İstanbul istikametinde yer alan ağır taşıtların geçişinin yasaklandığı belirtildi. Ancak, temel gıda ürünleri, canlı hayvan, ilaç gibi önemli malzemelerin taşınması gereken araçlara belirli istisnalar getirildiği ifade edildi. Buna göre, bu tür araçların tedarik süreçlerinin aksamaması için ana yollar haricinde seyahat etmelerine izin verileceği, zorunluluk durumunda ise ana yollar üzerinde minimum süreyle bulunmalarına müsaade edileceği açıklandı.