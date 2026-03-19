Düzce’de Bayramda Ağır Araç Trafiği Yasaklandı

Bayram sonrası artması beklenen trafik yoğunluğu dolayısıyla Düzce’de ağır tonajlı araçlara yönelik önemli bir kısıtlama getirildi. Düzce Valiliği, İstanbul yönüne giden güzergahlarda kamyon, çekici ve tanker gibi araçların belirli saatler içerisinde trafiğe çıkmalarının yasaklandığını açıkladı. Alınan önlemlerle, olası kazaların önüne geçilmesi ve ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

YASAK TARİH VE SAATLERİ AÇIKLANDI

Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığının 13 Mart 2026 tarihli ve 64035 sayılı emri ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 254’üncü maddesinde karayollarında trafik düzeninin sağlanması ve denetlenmesi İçişleri Bakanlığının görev ve yetkileri arasında sayılması nedeniyle, Ramazan Bayramı tatilinin ve eğitim-öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme (13-23 Mart 2026) rastlaması ile birlikte vatandaşlarımızın 22-23 Mart 2026 tarihlerinde dönüş yapacağı göz önüne alındığında, trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi gerektiği bildirilmiştir. Bayram tatili dönüşü İstanbul ilindeki trafik yoğunluğunun azaltılarak trafikte yaşanabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi ve vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması amacıyla 21 Mart 2026 Cumartesi günü saat 16.00’dan itibaren 23 Mart 2026 Pazartesi günü saat 01.00’e kadar, il sınırları içinde Anadolu (O4) otoyolu ve D-100 karayolu İstanbul yönüne kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların seyir yapmalarının yasaklanmasına, ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için; bozulabilir gıdalar, ilaç ve tıbbi malzeme gibi ürünlerin taşınması amacıyla istisnalar getirileceği belirtilmiştir.”