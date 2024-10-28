Düzce’de Doğum Gerçekleştiği Anlar

YOLCULUKTA BEBEK DOĞUMU

Sakarya’dan Bolu’ya yol alan 19 KK 093 plakalı şehirlerarası otobüste, bir kadının doğum sancıları başladı. Yolcuların şoföre durumu iletmesi üzerine otobüs, Düzce Otogarı’na yöneldi ve sağlık ekiplerine haber verildi. Düzce Otogarı’na ulaşan otobüs içerisinde kadın sağlıklı bir doğum gerçekleştirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ ANNE VE BEBEĞİ HASTANEYE KALDIRDI

Sağlık ekipleri, doğum yapan anne N.T.A. ve yeni doğan bebeği, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Kadın Doğum Acil Servisi’ne götürdü. Yapılan kontroller sonucunda hem anne hem de bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.