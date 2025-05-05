Düzce’de Hastane Odasında Evlendiler

EVLİLİK KARARI ALDILAR

44 yaşındaki Osman Dilek ile 38 yaşındaki Filiz Çetin, Düzce’de 1,5 yıl önce tanışarak evlenme kararı aldı. Dilek çifti, nikah için özel bir tarih belirlemeye çalıştı ve 5 Mayıs 2025 tarihine karar kıldılar. Ancak damat Osman Dilek, bel fıtığı şikayeti nedeniyle Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

NİKAH HASTANE ODASINDA KIVILDI

Osman Dilek, bir dizi operasyon geçirdikten sonra nikah günü hastanede bulunmak durumunda kaldı. Nikahları hastane odasında gerçekleştirildi. Nikah sırasında damat Osman Dilek ve gelin Filiz Çetin’e “Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?” sorusu yöneltildi ve çift, “evet” yanıtını vererek alkışlar eşliğinde nikah cüzdanlarını teslim aldılar.

DÜĞÜN PLANI HASTANEDE SONLANDI

Damat Osman Dilek, duygularını şu şekilde ifade etti: “Bugün mutluluğa imza attık. İkinci baharımızı yaşamak için evlendik. Biz aslında bugünün tarihini bekliyorduk. Birkaç sefer şartlar gereği nikah tarihi değişti. Evde yapacaktık, düğün salonu derken en son hastanede oldu. Nasip böyleymiş diyelim. 4 ameliyat geçirdim, normalde dün de bir ameliyat olacaktım ama gerek kalmadı.”

HEYECAN DOLU ANLAR YAŞANDI

Gelin Filiz Çetin, 1,5 yıl önce tanıştıklarını belirterek “Nikahımız anca oldu. 05.05.2025’i bekledik, o da bugün oldu. Hastanedeyiz, dışarıda yapmış olsak bu kadar heyecanlanır mıydık bilmiyorum,” dedi. Nikahın ardından çift, oda oda dolaşarak nikah şekerlerini dağıttı.