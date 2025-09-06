Düzce’de Kaza: 10 Yaralı Var

KAZA SONUCU YARALANMALAR

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, fındık işçilerinin taşındığı patpat aracı devrildi ve bu kaza sonucunda 10 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, fındık toplamaktan dönen işçilerin bulunduğu Sami K. idaresindeki patpat, Kurugöl köyü Tuzak mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle yaklaşık 50 metrelik bir uçurumdan aşağıya devrildi.

ACİL MÜDAHALE

Kaza sonucunda, sürücü Sami K. dahil olmak üzere römorkta bulunan toplam 9 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşan ihbar üzerine, olay yerine hızlıca sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili detaylı bir inceleme süreci başlatıldı. Yetkililer, kazanın sebeplerini araştırmaya devam ediyor.