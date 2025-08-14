Gündem

Düzce’de Traktör Devrildi, 4 Yaralı

YÜREKLER AĞIZLARDA: DÜZCE’DE KAZA

Düzce’nin Cumayeri Esentepe köyü mevkiinde gerçekleşen kazada, alınan bilgilere göre, bir traktörün römorkuna binerek başka bir fındık tarlasına gitmek isteyen gruptan, traktörün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

RÖMORKUN DEVRİLMESİ VE YARALILAR

Traktörün sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucunda römork devrildi. Olayda römork içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası, sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yaralanan 4 fındık işçisi, ambulanslarla Düzce’deki farklı hastanelere götürüldü. Kaza ile ilgili olarak bir inceleme başlatıldı.

