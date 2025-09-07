Düzensiz Göçmen Botu Çarpması: 5 Ölü

Gündem

OPERASYONUN DETAYLARI

Kuzey Ege Grup Komutanlığı’na bağlı Sahil Güvenlik unsurları, düzensiz göçle mücadele amacıyla bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sırasında, 1 göçmen kaçakçısı organizatör ile 34 düzensiz göçmenin bulunduğu fiber karinalı yüksek süratli bir bot, Ayvalık Badavut açıklarında bir Sahil Güvenlik botuna çarptı.

MALİYETLERİ AĞIR OLDU

Çarpışma sonucunda denize düşen durumlardaki düzensiz göçmenlerden 5’i hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra, 1 düzensiz göçmen ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kayıp olduğu düşünülen 1 düzensiz göçmenin bulunması için arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili olarak Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat süreci başlatıldı.

“300 Bin Konut Tamamlandı”

Depremlerin ardından başlatılan konut seferberliği devam ediyor. Çevre Bakanlığı'nın çalışmalarıyla yapılan 300 bininci konut, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Malatya'da hak sahiplerine verildi.
