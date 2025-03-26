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Dzeko’nun Kırık Burunla Maske Antrenmanı

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FENERBAHÇE’İN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, Süper Lig’in 29. haftasında Bodrum FK ile karşılaşmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde antrenmanın takvimine devam etti. Antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başlıyor.

ANTRENMAN PROGRAMI DETAYLARI

Idman, sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk geliştirme egzersizleriyle devam etti. Antrenman, küçük alanda yapılan pas çalışmaları ve ardından gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi.

DZEKO’YA MASKE DESTEĞİ

Dzeko, milli takımda yaşadığı burun kırığı nedeniyle maske takarak antrenmanda yer aldı. Bu durum, oyuncunun antrenman performansını olumsuz etkilemiyor.

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