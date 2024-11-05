More
Spor

Dzeko’ya Milli Takım Daveti Yapıldı

dzeko-ya-milli-takim-daveti-yapildi

BOSNA HERSEK MİLLİ TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMALAR

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Sergej Barbarez, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup’ta oynayacakları Almanya ve Hollanda müsabakaları için aday kadrosunu duyurdu. Saraybosna’da gerçekleştirilen basın toplantısında, Barbarez’in açıkladığı 26 kişilik kadroda Fenerbahçe’nin Dzeko’su ve Kasımpaşa’nın Hajradinovic’i de bulunuyor.

BOSNA HERSEK’İN MAÇ PROGRAMI

Bosna Hersek, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup’taki maçlarına 16 Kasım’da Almanya’yla deplasmanda başlayacak. Ardından 19 Kasım’da Hollanda’yı evinde ağırlayacak. Bu karşılaşmalar, Bosna Hersek’in grup performansı açısından büyük önem taşıyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Özgür Özel: Esenyurt ve Mardin Üzerine

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplumsal sorunlara duyarlılık çağrısı yaparak, Esenyurt'ta ve Mardin'de eşit şekilde tepki gösterilmesi gerektiğini ifade etti.
Manşet

Cezayirli Boksör Imane Khelif Hakkında Rapor!

Paris 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanacak boksör Imane Khelif'in "Tıbbi olarak erkek" olduğu yönündeki iddialar üzerine, basında raporlar yayımlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.