Dzeko’ya Milli Takım Daveti Yapıldı

BOSNA HERSEK MİLLİ TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMALAR

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Sergej Barbarez, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup’ta oynayacakları Almanya ve Hollanda müsabakaları için aday kadrosunu duyurdu. Saraybosna’da gerçekleştirilen basın toplantısında, Barbarez’in açıkladığı 26 kişilik kadroda Fenerbahçe’nin Dzeko’su ve Kasımpaşa’nın Hajradinovic’i de bulunuyor.

BOSNA HERSEK’İN MAÇ PROGRAMI

Bosna Hersek, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup’taki maçlarına 16 Kasım’da Almanya’yla deplasmanda başlayacak. Ardından 19 Kasım’da Hollanda’yı evinde ağırlayacak. Bu karşılaşmalar, Bosna Hersek’in grup performansı açısından büyük önem taşıyor.