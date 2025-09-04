E.A., 30 Bıçak Darbesiyle Öldürdü!

DEHŞET VEREN OLAYDAKİ YENİ GELİŞMELER

Edirne’de meydana gelen ve büyük bir infiale sebep olan olayda, 5 Nisan 2025 tarihinde Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde yaşanan cinayetle ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Eski sevgilisi 15 yaşındaki Gülden Coni’yi 30 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki zanlı E.A.’nın, Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmadaki ifadesi dikkat çekti.

Bıçaklama İfadesi Olayı Korkunç Detaylandırıyor

Mahkeme başkanı, sanık E.A.’ya 30 bıçak darbesini ne kadar sürede gerçekleştirdiğini sordu. E.A., “30 saniye sürdü” yanıtını verdi. Başka bir soru ile süreci netleştirmek isteyen mahkeme başkanı, “30 bıçak darbesini 30 saniyede mi vurdun?” diye tekrar sordu. Bunun üzerine E.A., “Gözüm karardı hatırlamıyorum” diyerek savunmasını yaptı.

Anlaşılmaz İfadeler ve Savunma Süreci

Öldürülen Gülden Coni’nin avukatının soruşturmaları devam ederken, mahkeme başkanı zanlıya bir soru daha yöneltti. “Nasıl vurdun 30 saniyede 30 bıçak darbesini, sen kasap da değilsin, berbersin” dedi. E.A., yeniden “Gözüm karardı” yanıtını vererek durumu açıklamaya çalıştı. Duruşmanın ikinci celsesi ise önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.