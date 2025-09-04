E.A., 30 Darbe İle Öldürdü!

OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Edirne’de yaşanan dehşet veren olayla ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. 5 Nisan 2025’te, Edirne’nin Endüstri Meslek Lisesi’nin bahçesinde, 15 yaşındaki genç kız Gülden Coni, eski sevgilisi olan 15 yaşındaki E.A. tarafından 30 bıçak darbesiyle hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından, zanlı E.A.’nın Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada verdiği ifadenin ayrıntıları gün ışığına çıktı.

SÜRE HAKKINDAKİ İFADELER

Mahkeme başkanı, tutuklu olarak yargılanan E.A.’ya, 30 bıçak darbesini ne kadar sürede gerçekleştirdiğini sordu. E.A., bu soruya “30 saniye sürdü” şeklinde yanıt verdi. Ancak, mahkeme başkanının “30 bıçak darbesini 30 saniyede mi vurdun?” sorusu üzerine, zanlı “Gözüm karardı hatırlamıyorum” diyerek kendi savunmasını şekillendirdi.

KİMSEYE HESAP VERMEDİ

Gülden Coni’nin avukatının soruları sonrasında mahkeme başkanı, zanlı E.A.’ya tekrar bir soru yöneltti. Başkan, “Nasıl vurdun 30 saniyede 30 bıçak darbesini, sen kasap değil, berbersin” dediğinde zanlı, daha önceki ifadesinin tekrarı olan “Gözüm karardı” yanıtını verdi. Duruşmanın bir sonraki celsesi ise önümüzdeki günlerde görülecek.