E. A., Bebeğini Çöpe Atıp Market Gitti

e-a-bebegini-cope-atip-market-gitti

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Beşiktaş’ta E. A.’nın, bebeğini öldürüp çöp konteynerine attıktan sonra markete gittiği anların güvenlik kamera kayıtları gün yüzüne çıktı. Görüntülerde, kadının markete doğru yürüyerek girdiği ve alışveriş reyonuna yöneldiği görülüyor. Bir sonraki karede ise kasada alışveriş yaptığı tespit edildi.

OLAYIN GELİŞİMİ

İstanbul Beşiktaş’ta 31 Ağustos’ta, sokaktaki çöpleri toplayan belediye çalışanları, çöp konteynerinin yanına bırakılmış bir bebek cesedi fark etti. İhbar üzerine acil sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Yapılan incelemede, hayatını kaybeden bebeğin vücudunda yanık ve kesik izleri olduğu belirlendi. Yeni doğmuş olan bebeğin göbek kordonunun kesilmiş olduğu saptandı. Ceset, detaylı incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibe başladı. İncelemeler sonucunda şüpheli kişinin 3 çocuk annesi E. A. olduğu belirlendi. E.A., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yapılan araştırmada, annenin bebeği kendi imkanlarıyla doğurduğu ve makas kullanarak yaşamına son verdiği öğrenildi. Bebeğin cesedini bir kutuya yerleştirip çöp konteynerine attıktan sonra market alışverişine çıktığı ortaya çıktı.

