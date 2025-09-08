E.B. Gözaltına Alındı, Soruşturma Devam Ediyor

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bornova bölgesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne 16 yaşındaki E.B. pompalı tüfekle ateş açtı. Bu saldırıda iki polis memuru hayatını kaybetti. Ayrıca, biri ağır olmak üzere iki polis de yaralandı. E.B. ise yaralı olarak yakalandı. Olayla ilgili olarak yayın yasağı getirildi ve soruşturma için iki başsavcı vekili ile altı savcı görevlendirildi.

SAVCILIK AÇIKLAMASI

İzmir başsavcılığı, saldırgan dahil toplam beş kişinin gözaltına alındığını deklare etti. Bu beş kişiden dördü, E.B.’nin anne ve babası ile iki arkadaşı olarak biliniyor. Soruşturma kapsamında, faille bağlantılı olabileceği yönünde şüpheler bulunan 32 yaşındaki İran uyruklu K.N. isimli şahıs da İstanbul’da gözaltına alındı.

TOPLAM GÖZALTI

İHA’nın bildirdiğine göre, olayla bağlantılı olarak Ankara’da iki, Şanlıurfa’da ise bir kişi daha gözaltına alındı. Bu gelişmelerle birlikte toplam gözaltı sayısı dokuz kişiye ulaştı.