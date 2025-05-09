e-Devlet İle Kira Süreci Başladı!

KIRA SÖZLEŞMELERİNİN E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILMASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik proje çalışmalarının ilk bölümünü Kasım 2024’te tamamladı. Mevcut sistemde, taşınmaz sahipleri gerçek kişiler, e-Devlet Kapısı’ndaki “Kira Sözleşmesi İşlemleri” kısmından oluşturduğu sözleşmeyi kiracının onayına sunabiliyor. Bu hizmet kapsamında ortaya çıkan kira sözleşmeleri için zaman damgalı “barkodlu belge” hazırlanıyor ve e-Devlet Kapısı kullanılarak belge doğrulama işlemi yapılabiliyor.

EMLAKÇILAR İÇİN HİZMET DEVREYE GİRDİ

Çalışmanın ikinci aşamasında sona yaklaşırken, e-Devlet üzerinden kira sözleşmesi hizmeti bugün emlakçılar için de aktif hale geldi. Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, kiracılar ve ev sahiplerinin e-Devlet üzerinden kira kontratını imzalayabildiğini, ancak emlak danışmanlarının bu süreçte yer almadığını belirtti. Akçam, uygulamanın emlakçılara açılmasıyla birlikte gayrimenkul sahiplerinin emlak danışmanına yetki verebileceğini, böylece danışmanın kiracı adayına kontratı elektronik ortamda gönderebileceğini ifade etti. Kira kontratı oluşturan emlak danışmanlarının barkodlu belge çıkarabileceğini de vurgulayan Akçam, bunun sayesinde danışmanların mülk sahipleri ve kiracıları bir araya getirerek mesleklerini resmi olarak icra edebileceğini söyledi.

Akçam, sistemin elektronik ortama aktarılmasıyla birlikte kira artış oranı, kiracının güvenilirliği ve kiracının ne kadar süredir o meskende yaşadığı gibi bilgilerin Bakanlık tarafından tespit edilebileceğini bildirdi. Sistemle ilgili güncellemelerin ve düzenlemelerin sürdüğünü açıklayan Akçam, Borçlar Kanunu gereğince kira kontratında kefilin ıslak imzasının yer alması gerektiğini belirtti. Kira kontratlarının e-Devlet üzerinden yapılması zorunluluğunun getirilmesi durumunda, ev sahibi ve kiracı arasındaki birçok sorunun çözüleceğini, dolandırıcılık olaylarının da azalacağını sözlerine ekledi.