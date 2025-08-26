e-devlet-te-bekleyen-paralar-bulabilirsiniz

BİRİKMİŞ PARALARIN SORGULANMASI

Vatandaşların zaman zaman unuttuğu ya da hiç haberdar olmadığı birikmiş paralar, e-Devlet üzerinden kısa süre içinde sorgulanabiliyor. Bu konuda sosyal medyada bir video paylaşan kadın kullanıcı, belirttiği yöntemi adım adım anlatarak dikkat çekti. Kadın, “Dün gösterdiğim yöntemle 700 liradan 350 bin liraya kadar rakamlar gördüm” diyerek birçok kişinin ciddi miktarlarda birikmiş parası olduğunu fark ettiğini dile getirdi.

KOLAY SORGULAMA YÖNTEMİ

Paylaşılan yönteme göre vatandaşların uygulaması gereken adımlar oldukça basit. İlk olarak, e-Devlet’in arama kısmına “Takasbank” yazıldığında, kullanıcının üzerindeki kayıtlı iade, yatırım fonu veya emeklilik gibi ödemeler görüntülenebiliyor. Ancak, görünen tutar bireysel emeklilikten kaynaklıysa, çekilmesi durumunda emeklilik planının iptal olabileceği unutulmamalı. İkinci adımda ise “Şahıs ödemeleri” yazılarak, herhangi bir kurum veya kişi tarafından gönderilen ama vatandaşın eline ulaşmamış paralar listeleniyor. Bu tutarlar, banka hesabına aktarılabiliyor veya PTT üzerinden talep edilerek alınabiliyor.

BİREYSEL EMEKLİLİK UYARISI

Videoda, bireysel emeklilik kapsamında görülen tutarların çekilmesi durumunda mevcut emeklilik planının sona erebileceği hatırlatıldı. Bu nedenle, kullanıcıların işlem yapmadan önce dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. e-Devlet üzerinden yalnızca birkaç dakika içinde gerçekleştirilen bu sorgulama sayesinde vatandaşlar, farkında olmadıkları paraları öğrenebiliyor. Yöntemin sosyal medyada hızlı bir şekilde yayılmasıyla uzmanlar, özellikle bireysel emeklilik konusunda acele karar verilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.