E-Devlet’te Birikmiş Paraları Öğrenin

BİRİKMİŞ PARALAR E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULANABİLİYOR

Vatandaşların çoğu zaman unuttuğu ya da haberinin olmadığı birikmiş paralar, e-Devlet aracılığıyla kısa süre içinde sorgulanabiliyor. Bu konuyla ilgili sosyal medyada video paylaşan bir kadın kullanıcı, yöntemi adım adım anlatıp dikkat çekti. “Dün gösterdiğim yöntemle 700 liradan 350 bin liraya kadar rakamlar gördüm” diyerek birçok kişinin ciddi miktarlarda birikmiş parası olduğunu fark ettiğini vurguladı.

İKİ ADIMDA BİRİKİMLERİ GÖRME YÖNTEMİ

Paylaşılan yönteme göre vatandaşların uygulaması gereken işlemler oldukça basit. İlk olarak e-Devlet’in arama bölümüne “Takasbank” yazarak, kişilerin üzerine kayıtlı iade, yatırım fonu veya emeklilik gibi ödemeler görüntülenebiliyor. Ancak görülen rakam, bireysel emeklilikten kaynaklıysa, bu tutarın çekilmesi emeklilik planını iptal edebiliyor. İkinci olan adım ise arama kısmına “Şahıs ödemeleri” yazmak. Bu durumda, herhangi bir kurum veya kişi tarafından gönderilen ama henüz ulaşmamış paralar listeleniyor. Bu tutar, ya banka hesabına aktarılabiliyor ya da PTT üzerinden talep edilerek çekilebiliyor.

BİREYSEL EMEKLİLİK İLE İLGİLİ UYARI

Videoda ayrıca, bireysel emeklilik kapsamında görülen tutarların çekilmesi halinde mevcut emeklilik planının sona ereceği hatırlatıldı. Kullanıcıların işlemi gerçekleştirmeden önce dikkatli olmaları gerektiği belirtiliyor. e-Devlet üzerinden yalnızca birkaç dakikada yapılan bu sorgulama sayesinde, vatandaşlar farkında olmadıkları paraları öğrenebiliyor. Yöntem, sosyal medyada hızla yayılırken, uzmanlar bireysel emeklilikle ilgili aceleci karar alınmaması gerektiğinin altını çiziyor.