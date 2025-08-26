E-Devlet’te Paranız Olabilir!

BİKİMİŞ PARALARA KOLAY ULAŞIM

Vatandaşların zaman zaman unuttuğu veya bilmediği birikmiş paralar, e-Devlet üzerinden hızlıca sorgulanabiliyor. Bu konuda sosyal medyada bir video paylaşan bir kadın kullanıcı, yöntemi adım adım anlatarak dikkatleri üzerine çekti. Kadın kullanıcı, denemesi sonucunda birçok kişinin kayda değer miktarda birikmiş parası olduğunu fark ettiğini belirtti. “Dün gösterdiğim yöntemle 700 liradan 350 bin liraya kadar rakamlar gördüm.” ifadesi, sosyal medya platformlarında kısa sürede büyük ilgi aldı.

İKİ ADIMLA SORGULAMA YAPMAK

Paylaşılan yöntem oldukça basit: İlk adımda, e-Devlet’in arama kısmına “Takasbank” yazıldığında kişilerin üzerine kayıtlı olan iade, yatırım fonu veya emeklilik gibi ödemeler görüntülenebiliyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken, görünen tutarın bireysel emeklilikten kaynaklanması durumunda, çekilmesi halinde emeklilik planının iptali olabiliyor. İkinci adımda ise “Şahıs ödemeleri” yazıldığında herhangi bir kurum veya kişi tarafından gönderilen ancak henüz vatandaşın eline ulaşmamış paralar listeleniyor. Bu tutarlar, banka hesabına aktarılabiliyor ya da PTT üzerinden talep edilerek çekilebiliyor.

BİREYSEL EMEKLİLİK KONUSUNDA DİKKAT

Paylaşılan videoda, bireysel emeklilik uzmanları, bu kapsamda görülen tutarların çekilmesi durumunda mevcut emeklilik planının sona ereceği konusunda kullanıcıları uyarıyor. Bu nedenle işlem yapmadan önce dikkatli olunması gerektiği hatırlatılıyor. e-Devlet üzerinden yalnızca birkaç dakikada yapılan bu sorgulama sayesinde vatandaşlar, daha önce farkında olmadıkları paralarını öğrenebiliyor. Yöntem, sosyal medyada hızla yayıldı ve uzmanlar, bireysel emeklilik konusunda aceleci karar verilmemesi gerektiğini vurguluyor.