E-Devlet’te Sorgulanan Birikmiş Paralar

UNUTULAN BİRİKİMLER E-DEVLET İLE ARAŞTIRILIYOR

Bireylerin zaman zaman unuttuğu veya hiç bilmediği birikmiş paralar e-Devlet üzerinden hızlı bir şekilde sorgulanabiliyor. Sosyal medyada bir kadın kullanıcı, bu yöntemi adım adım gösteren bir video paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

BÜYÜK MİKTARLAR GÖRÜLDÜ

Kullanıcı, uygulamayı denediğinde birçok kişinin önemli meblağlarda birikmiş parası olduğunu fark ettiğini açıkladı. “Dün gösterdiğim yöntemle 700 liradan 350 bin liraya kadar rakamlar gördüm” sözleri, sosyal medyada geniş yankı buldu.

SORGULAMA ADIMLARI KOLAY

Paylaşılan yöntemde vatandaşların uygulaması gereken işlemler oldukça basit:

Takasbank Araması: e-Devlet’in arama bölümüne “Takasbank” yazıldığında, kişilerin üzerlerine kayıtlı olan iade, yatırım fonu veya emeklilik ödemeleri görüntülenebiliyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, görünen tutarın bireysel emeklilikten kaynaklanması durumunda, çekilmesi halinde emeklilik planının iptal olabiliyor olması.

Şahıs Ödemeleri Araması: Arama kısmına “Şahıs ödemeleri” yazıldığında, herhangi bir kurum veya kişi tarafından gönderilmiş ancak vatandaşın eline ulaşmamış paralar listeleniyor. Bu tutarlar, banka hesabına aktarılabiliyor ya da PTT üzerinden talep edilerek çekilebiliyor.

BİREYSEL EMEKLİLİK UYARISI YAPILIYOR

Videoda, bireysel emeklilik kapsamında görülen tutarların çekilmesi durumunda mevcut emeklilik planının sona ereceği hatırlatıldı. Bu nedenle kullanıcıların işlem gerçekleştirmeden önce dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. e-Devlet üzerinden sadece birkaç dakikada tamamlanan sorgulama ile vatandaşlar, farkında olmadıkları paralarını öğrenebiliyor. Yöntem sosyal medyada hızla yayıldı ve uzmanlar özellikle bireysel emeklilik konusundaki aceleci kararların olumsuz sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekiyor.