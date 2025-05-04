E-Devlet’te Tarifeler Karşılaştırılacak!

YENİ HİZMET DEVREDE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların telefon ve internet tarifelerini karşılaştırmasına imkan tanıyan yeni bir hizmetin e-Devlet üzerinden aktif hale geldiğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, “Mobil telefon, sabit internet ve telefon tarifeleri tek bir platform üzerinden kıyaslanabilir hale geldi.” şeklinde açıklamada bulundu. Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından e-Devlet üzerinden sunulan 42 hizmete bir yenisinin dahil edildiğini de belirtti. Yeni hizmetle ilgili detay veren Bakan Uraloğlu, “BTK tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, vatandaşların telefon ve internet tarifelerini kolayca karşılaştırması için yeni bir hizmeti hayata geçirdik.” diye konuştu.

TARİFELER TEK PLATFROMDA

Bakan Uraloğlu, hizmetin 13 farklı şirkete ait elektronik haberleşme sektörü tarifeleri ve kampanyalarının artık e-Devlet kapısında karşılaştırılabilir olduğunu ifade etti. “Mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifeleri tek bir platform üzerinden erişilebilir ve kıyaslanabilir hale gelecek.” dedi.

KARŞILAŞTIRMA KRİTERLERİ

Uraloğlu, yeni sistem sayesinde vatandaşların farklı işletmecilerin sunduğu tarifelerin detaylarını ayrı ayrı internet sitelerini ziyaret etmeden görebileceğini aktardı. “Vatandaşlar, işletmeci adı, ortalama aylık ücret, ödeme tipi, taahhüt süresi, bağlantı hızı, cayma bedeli ve ek avantajlar gibi birçok kriter üzerinden kolayca karşılaştırma yapabilecek.” şeklinde bilgi verdi. Ayrıca söz konusu uygulamaya https://www.turkiye.gov.tr/btk-tarife-karsilastirma adresinden ulaşmanın mümkün olduğunu belirtti.

REKABETİ ARTIRACAK

Yeni uygulamanın sektördeki rekabeti artıracağına dikkat çeken Uraloğlu, tüketicilerin daha avantajlı kampanyalara kolayca ulaşabilmesi sayesinde işletmecilerin de daha kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunmaya teşvik edileceğini ifade etti. Uraloğlu, “Vatandaşlarımız zaman kaybetmeden ihtiyaçlarına en uygun tarifeye ulaşabilecek. Şeffaf bilgi sunarak doğru tercih yapmalarını kolaylaştıracağız.” dedi.

ULUSLARARASI ÖDÜLE ADAY

Uraloğlu, tarife karşılaştırma hizmetinin uluslararası ödüle aday gösterildiğini belirterek, “Hizmetimiz, Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’nin (WSIS) yarışmasında ‘Bilgiye Erişim’ kategorisinde 2025 yılı için aday gösterildi.” şeklinde sözlerine ekledi.