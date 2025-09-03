E-Devlet Üzerinden Arıza İhbarı Yapılacak

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Türkiye’de elektrik hizmetlerinde önemli bir yenilik hayata geçti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteğiyle, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin işbirliğiyle oluşturulan “Elektrik Arıza İhbar Uygulaması” artık e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Bu yenilik ile vatandaşlar, karşılaştıkları elektrik kesintilerini, şebeke hatalarına ilişkin sorunları veya sokak aydınlatmalarındaki problemleri birkaç basit adımla hızlı ve güvenli bir şekilde bildirebiliyor. Bu sayede, hem zaman kaybı hem de bürokratik süreçler en aza indiriliyor.

UYGULAMANIN GEÇMİŞİ

Uygulamanın temeli 2019 yılına kadar uzanıyor. O tarihte “Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması” adıyla sadece sokak lambalarındaki arızaları bildirmek için kullanıma sunulmuştu. Ancak artan gereksinimler ve talepler doğrultusunda sistem kapsamlı bir şekilde geliştirildi. Bugün ise yalnızca aydınlatma sorunlarının dışında, her türlü elektrik kesintisi ve arıza bildirimini kapsayan bu uygulama, e-Devlet entegrasyonuyla birlikte yeni bir döneme girmiş oldu.

ELEKTRİK ARIZA İHBARI NASIL YAPILIR?

e-Devlet Kapısı’na giriş yapın. (T.C. kimlik numarası ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz.)

“Elektrik Arıza İhbar Uygulaması” sekmesini aratın ve seçin.

Açılan ekrandan “Kesinti”, “Arıza” veya “Aydınlatma Sorunu” seçeneklerinden uygun olanı işaretleyin.

İhbarınızı yapacağınız il, ilçe, mahalle ve sokak bilgilerini girin.

İsterseniz sorunun detayını açıklama kısmına yazın, fotoğraf ekleyin.

İşlemi tamamlayarak bildiriminizi TEDAŞ sistemine gönderin.