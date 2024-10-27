“E-Devlet Üzerinden Kira Sözleşmeleri Başlayacak”

KİRA SÖZLEŞMELERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN HAZIRLANACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı aracılığıyla güvenli bir biçimde hazırlanmasını sağlayacak reform niteliğindeki hizmetin çalışmalarını tamamladı. Bu hizmet, kiracılar ve ev sahipleri için kısa süre içinde devreye alınacak. Bakanlık, e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek kira sözleşmesi işlemlerine yönelik hazırlıklarını sona erdirdi.

VATANDAŞLARIN TALEPLERİ ÜZERİNE BAŞLATILDI

Bu sistemin e-Devlet üzerinden düzenlenmesine yönelik çalışma, vatandaşların uyuşmazlıkların çözülmesi konusundaki talepleri doğrultusunda hayata geçirildi. Reform niteliğindeki bu projeye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi de katkıda bulundu.

Bakanlığın çalışmalarına göre, bu hizmet e-Devlet Kapısı üzerinden “Kira Sözleşmesi İşlemleri” adı altında sunulacak ve iki aşamalı bir biçimde devreye alınacak. İlk aşamada, taşınmaz sahibi gerçek kişi, e-Devlet Kapısı üzerinden sözleşmeyi hazırlayacak ve kiracı bu sözleşmeyi yine e-Devlet aracılığıyla onaylayacak.

İkinci aşama ise yıl sonuna kadar devreye girecek. Bu aşamada emlak danışmanları ve yetkilendirilmiş kişiler, kira sözleşmesi hazırlayıp taşınmaz sahibi ve kiracının onayına sunabilecek.

BARKODLU BELGE DÖNEMİ BAŞLIYOR

Hizmetin kullanıma sunulmasıyla birlikte, kira sözleşmeleri zaman damgalı “barkodlu belge” olarak oluşturulacak ve bu belgelerin doğrulama işlemleri yapılabilecek.

FAYDA SAĞLAYACAK YENİ DÖNEM

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu hizmetin tüm taraflar için faydalı olacağına vurgu yaparak, “Vatandaşlarımız, e-Devlet Kapısı aracılığıyla kira sözleşmesi işlemlerini mekandan bağımsız, zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kolay ve güvenilir şekilde yapabilecek. Uygulama, vatandaşların güvenilir bir devlet platformunda sözleşme oluşturmasına fırsat tanıyacak. Böylece, vatandaşlarımız kurumlara kira sözleşmelerini iletme yükünden kurtulacak. Bürokrasi daha da azalacak. Ayrıca, Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası’nın oluşturulması için veri temin edilecek,” sözlerini kaydetti.