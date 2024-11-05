“E-Devlet Üzerinden Kira Sözleşmeleri Dönemi”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira sözleşmeleriyle ilgili sosyal medya üzerinden önemli bir bilgi paylaştı. Bakan, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapılması için gerekli çalışmaların tamamlandığını duyurdu. Edinilen bilgilere göre, bu hizmetin ilk aşaması geçtimiz günlerde uygulamaya girdi.

18 YAŞ VE ÜZERİ KULLANICILAR FAYDALANACAK

Yeni uygulamadan 18 yaş üstü e-Devlet kullanıcıları yararlanabiliyor. Uygulamanın ilk aşamasında, taşınmaz sahibi olan bireyler e-Devlet Kapısı üzerinden “Kira Sözleşmesi İşlemleri” kısmından hazırladıkları sözleşmeleri, kiracının e-Devlet üzerinden onaylamasıyla tamamlıyor. Ayrıca, bu hizmetten 10’a kadar hissedara sahip taşınmazlar da yararlanabiliyor. Kira sözleşmeleri için, e-Devlet Kapısı üzerinden belge doğrulama işlemi yapılabilen zaman damgalı “barkodlu belge” oluşturuluyor.

İKİNCİ AŞAMA YENİ YILDA GELECEK

Hizmetin ikinci aşaması ise yıl sonunda kullanıma sunulacak. Bu aşamada emlak danışmanları ve yetki verilmiş kişiler, sözleşme hazırlama ve tarafların (taşınmaz sahibi ve kiracı) onayına sunma sürecine dahil olacak. Sözleşmelerin e-Devlet aracılığıyla düzenlenmesine yönelik çalışmalar, vatandaşların bu konudaki uyuşmazlıklarını çözme talepleri üzerine başlatıldı. Bu hizmetle, tüketicilerin kira sözleşmelerini ilgili kurumlara iletme yükü azaltılacak. Ayrıca, sözleşmeler aracılığıyla Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası’nın oluşturulması için veri temin edilmesi de hedefleniyor. Bakan Şimşek, bu uygulamanın tüm kesimlere fayda sağlayacağını ve sözleşmelerin hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yapılacağını kaydetti.

BAKAN ŞİMŞEK: MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN

Bakan Şimşek, bugün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Kira sözleşmeleri artık e-Devlet üzerinden hızlı, kolay ve güvenilir şekilde hazırlanabiliyor. Milletimize hayırlı olsun!” ifadelerini kullandı.