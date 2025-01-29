E-İhaleyle Araç Almanın Şartları Neler?

TİCARET BAKANLIĞI, E-İHALE İLE OTOMOBİL SATIŞINI BAŞLATTI

Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde el konulan veya sahipleri tarafından terk edilen lüks ve ekonomik sınıftaki otomobilleri e-ihale yöntemiyle satışa sunuyor. İhaleye herkes katılabiliyor ve araçlar piyasa fiyatına göre daha uygun rakamlara alınabiliyor. İhaleyi kazanan birey, aracı Türk plakası alarak trafiğe çıkarabiliyor. Hürriyet’in haberine göre, bakanlığın e-ihale sistemine sınırlı sayıda kişi katıldığı için fiyatların düşük kalması, araç almak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor. Genel olarak icralık araçların veya devlet eliyle satılan otomobillerin vatandaşlar tarafından temkinli bir yaklaşımla karşılanması, ihale sistemine olan ilgiyi azaltıyor. Yanlış bir inanış nedeniyle icradan alınan araçların uğursuz olduğuna dair bir algı, bireysel alıcıların bu fırsatlardan kaçmasını sağlıyor. İhalelerde daha çok galericiler, al-sat yapanlar ve yedek parça temin edenler yer alıyor. E-ihale sürecinin karmaşık olduğu düşünülse de aslında kolay bir prosedürle araç sahibi olunabiliyor. Fakat gümrükten ihale ile araç almanın, icralık araçlardan farklı bir süreç içerdiği göz önünde bulundurulmalı. Bu nedenle bu önyargının kırılması öngörülüyor.

ARAÇ FİYATLARI ARTIYOR, ALTERNATİFLER ARANIYOR

Ülkemizde sıfır ve ikinci el araç fiyatlarının hızla artması, vatandaşları daha uygun fiyatlı alternatifler aramaya yönlendiriyor. Eski araçların bakım masraflarındaki artış, alıcıları daha yeni modellere yönelmeye itiyor. 4-5 yaşındaki bir aracın fiyatı 800 bin TL’den başlıyor. Bu şartlar altında gümrük ihalelerindeki araçlar, sağladığı fiyat avantajı nedeniyle cazip hale geliyor. Özellikle sıfır otomobil fiyatlarının erişilmez hale gelmesi, e-ihale sistemini kaçırılmayacak bir fırsat haline getiriyor.

E-İHALE İLE ARAÇ SATIN ALMA SÜRECİ

Ticaret Bakanlığı’nın e-ihale sistemine kayıt olarak araç satın almak oldukça kolay! İşte adım adım süreç: 1️⃣ E-İhale sistemine giriş yapın. 2️⃣ Satışa sunulan araçları inceleyin. 3️⃣ Aracın bulunduğu gümrük müdürlüğünden izin belgesi alarak aracı yerinde görme şansı yakalayın. 4️⃣ İhaleye katılım için belirlenen teminatı yatırın. 5️⃣ İhaleyi kazandığınız takdirde, gerekli vergileri ödeyerek aracın sahibi olun. İhalede yüzde 1,517 (binde 15,17) oranında damga vergisi tahsil ediliyor. Ayrıca, KDV ve ÖTV gibi vergiler de ödenmek zorunda. İhaleye girip kazanamayanların teminat ücretleri geri iade ediliyor, bu da sistemi risksiz hale getiriyor.

E-İHALE SİSTEMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

E-ihale sisteminden araç almak cazip olsa da bazı önemli noktalar göz ardı edilmemeli. * Aracı mutlaka yerinde inceleyin! Fotoğraflar yanıltıcı olabilir, ekspertiz raporları her zaman yeterli olmayabilir. * Eksik parçalar var mı kontrol edin. Araçta eksik donanımlar olup olmadığını belirleyerek tamir maliyetlerini hesaplayın. * Zula yerleri ve geçmişi araştırın. Bazı araçlar, yasa dışı maddeler taşımak için kullanılmış olabilir. Bu durumda temiz kağıdı almanız gerekebilir. * Vergi ve ek maliyetleri unutmayın. İhaleye girerken yalnızca aracın fiyatını değil, ÖTV, KDV ve diğer masrafları da göz önünde bulundurun.