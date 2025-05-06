E. İmamoğlu Dava Açtı, Hukuka Uygun

DAVANIN KAPSAMI VE ÖNEMİ

Avukat Pehlivan, bu davanın sadece Ekrem İmamoğlu’nun kişisel haklarını koruma amacı taşımadığını vurguladı. Sürecin hukuk kurallarına bağlılık ve bağımsız yargıya güven temeliyle sonuna kadar devam edeceğini belirtti. Pehlivan, “Müvekkilim Ekrem İmamoğlu’nun 31 yıl önce hukuka uygun olarak aldığı üniversite diploması, hukuk devleti ilkelerine açıkça aykırı biçimde ve idari yetkinin kötüye kullanılmasıyla 18 Mart 2025 tarihinde iptal edilmiştir.” dedi.

DAVANIN HUKUKSAL DAYANAĞI

Pehlivan, “Tüm evrensel hukuk ilkelerine, Anayasa’ya ve idare hukukuna aykırı olan bu işlemin iptali için bugün, 6 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul İdare Mahkemesi’nde davamızı açmış bulunuyoruz.” şeklinde ifade etti. 6 Mayıs’ın Türkiye tarihinde demokrasi, hukuk ve tam bağımsızlık idealleri için mücadele edenlerin sembol tarihi olduğunu belirtti. Ayrıca, 2019’da yaşanan İstanbul seçimlerinin haksız ve hukuksuz iptalinin de yine bir 6 Mayıs gününde gerçekleştiğini hatırlattı.

HUKUK DEVLETİ İÇİN MÜCADELE

Pehlivan, “Tam da bu nedenle, hukuksuzluklara karşı verilen demokrasi, adalet ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan 6 Mayıs tarihinde davamızı açmayı anlamlı ve önemli bulduk.” diyerek dava tarihinin önemini vurguladı. Bu davanın yalnızca Ekrem İmamoğlu’nun kişisel hukukunu korumakla kalmayıp, aynı zamanda hukuk devletinin, hukuki güvenlik ilkesinin ve temel hak ve özgürlüklerin korunmasına yönelik bir mücadele olduğunu açıkladı.

Çalışmalarını, hukuk kurallarına bağlılık ve bağımsız yargıya olan güven ile sonuna kadar sürdüreceklerinin altını çizen Pehlivan, “Adalet yerini buluncaya kadar kararlılıkla mücadelemize devam edecek, hukuksuzluk karşısında asla boyun eğmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı. Kamuoyuna saygıyla duyurdu.