E-İmza Çetesi Kod Adları Belirlendi

ÇETENİN YAPISI VE KOD ADLARI

İstanbul merkezli e-imza çetesi soruşturmasında hazırlanan iddianame, mahrem yapısı ile dikkat çekici ayrıntılar sunuyor. Türkiye genelinde büyük yankı uyandıran bu skandalda, çete üyelerinin birbirleriyle gerçek kimliklerini gizleyerek “Alex”, “Pablo”, “Fuat Tanış”, “Şef” gibi rumuzlarla iletişim kurdukları belirlendi.

DİPLOMA TALEPLERİ VE ÖDEMELER

İddianamede, “Ziya Hoca” adıyla tanınan Ziya Kadiroğlu’nun, “Pablo” kod adlı kişi ile WhatsApp aracılığıyla diploma taleplerini ilettiği kaydedildi. Bu talepler doğrultusunda halk eğitimi merkezleri üzerinden online başvuruların yapıldığı ve başvuru başına 1000 TL ile 5000 TL arasında ödeme alındığı bilgisi yer aldı. Ödemelerin genellikle Kadiroğlu’nun eski eşi Nurgül Yalçın’a ait banka hesabına yatırıldığı ifade edildi. Kadiroğlu’nun savcılıktaki ifadesine göre, sahte diploma ve belgeler için belge başına 50 bin TL talep edildiği, belgelerin teslimi sonrasında gizlilik uyarısı yapıldığı da belirtildi.

İddianamede, “Şef” kod adlı kişinin Makedonya’da eğitim danışmanlığı yaptığı ve bu kişiden belge başına 15–20 bin TL alındığı bilgisi yer aldı. Ayrıca “Miço” lakaplı kişinin Mıhyeddin Yakışır olduğu ve bu kişiden borç para istendiği; “Fuat Tanış”a gönderilen belgeler karşılığında ise 50 bin TL talep edildiği ifade edildi. “Marduk” kod adlı kişinin Gökay Celal Gülen olduğu da iddianamede yer alan bir diğer detay olarak kayıtlara geçti.

SAHTE BELGELERLE HİLELİ İŞLEMLER

Soruşturma kapsamında çete üyelerinin Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı sistemlerine sahte e-imzalarla erişim sağladığı, başarısız adayların sınav sonuçlarını değiştirdiği ve sahte belgeler karşılığında 400 bin TL’ye kadar para talep ettikleri öğrenildi. Bu durum, çetenin faaliyetlerinin ciddiyetini gözler önüne seriyor.