E-imza İddiaları: BTK Süreç Başlattı

HİÇBİR VERİ SIZINTISI YAŞANMIYOR

Elektronik imza (e-imza) kullanılarak sahte üniversite diplomaları ve sürücü belgeleri elde edilmesi hakkında bir iddia daha gündeme geldi. Ülke genelinde BTK’daki tüm e-imza kullanıcılarının şifrelerinin saklandığı veri havuzunun hacklendiği belirtildi. BTK, e-imza ile ilgili asılsız veri sızıntısı iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, elektronik imza veri havuzunun hacklendiğine dair iddiaların asılsız olduğu ve Türkiye’deki e-imzalara ait bilgilerin, herhangi bir veri havuzunda topluca bulunmadığı ifade edildi.

E-İMZA SİSTEMİ GÜVENLİDİR

BTK’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “e-imza sisteminde, e-imza sahiplerinin pin kodları veya herhangi bir kişisel verisi dahil hiçbir verisi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde tutulmamaktadır. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları yalnızca sertifikayı kullanan kişinin başvuru esnasında sunduğu kişisel verilere sahiptir.” denildi. Bu nedenle, sertifika ya da pin kodu bilgilerinin herhangi bir veri havuzundan çalınması ya da veri sızıntısının yaşanması mümkün değil.

YALAN HABERLER YAYILIYOR

E-imza kullanıcılarını hedef gösteren ve kamuoyunu yanıltan veri sızıntısı iddialarını yayan kaynaklar hakkında suç duyurusu yapılmış ve yasal süreç başlatılmıştır. Bu durumdan 2 milyon 500 bin e-imza kullanıcısının etkilendiği kaydedildi. Öte yandan sahte belgelerle e-imza üretip kamu sistemlerine sızdığı belirlenen sahte diploma çetesine yönelik soruşturma devam ediyor. Türkiye’nin gündemini meşgul eden bu soruşturma kapsamında şu ana kadar 37 şüpheli tutuklandı.

SANIKLAR ÜNİVERSİTE DIPLOMALARINI SAHTE YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çetenin 57 sahte diploma, 108 sahte sürücü belgesi ve dört sahte lise diploması düzenlediğini açıkladı. Soruşturmayı yürüten Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “Yüzlerce sahte diploma düzenlendi.” iddiasını yalanladı. İddianamede, BTK Başkanı ve YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanı’nın da aralarında bulunduğu 14 üniversitenin öğrenci işleri dairesi başkanlarından ele geçirilen e-imzaların kullanıldığı belirtildi.

ÇEŞİTLİ İŞLEM YAPTILAR

İddianamede sanıkların bazı elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlarının ofisleri aracılığıyla sahte sürücü belgeleri ve T.C. kimlik kartları kullanarak kamu kurumlarında e-imza başvurusunda bulunduğu ifade edildi. Bu e-imzalarla kamu sistemlerine yetkisiz erişim sağladıkları ve sahte mezuniyet belgeleri oluşturarak Yükseköğretim Bilgi Sistemi’ne (YÖKSİS) ekledikleri belirtildi. Sanıkların ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden avukatların isimlerini kullanarak üniversite kayıtları oluşturduğu da tespit edildi.

AGIR CEZA TALEBİ

64 kişi hakkında dava açılan soruşturmada, sanıklar hakkında “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak”, “bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilemez kılma”, “bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama” gibi suçlamalarla 5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianame, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.