E. Kadroya Alınmadı, CİTY Bekliyor

EDERSON’UN KADRODA YER ALMAMASI

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City’nin önemli isimlerinden olan Ederson, takımının yeni sezon liginde yaptığı ilk maçta kadroda bulunmuyor. İtalyan gazetelerindeki haberlere göre Ederson, Galatasaray ile Manchester City arasında süren yoğun transfer görüşmeleri sebebiyle bu karşılaşmada yer almıyor.

CITY, TEKLİFİ ARTIRMAK İSTİYOR

Manchester City, Galatasaray’dan gelecek teklifin yükselmesini bekliyor. Galatasaray’ın birkaç gün önce sunduğu teklifin üstüne çıkılması öngörülüyor. Daha önce Galatasaray, Ederson için 10 milyon euro değerinde bir teklif yapmıştı.

Galatasaray’ın Transfer Görüşmeleri Nedeniyle Yok

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan kaleci Ederson, Premier Lig maçının kadrosuna dahil edilmedi.
