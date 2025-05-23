E-Nesyri’ye Taraftar Protestosu!

Fenerbahçe’nin 2024-2025 sezonunda şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray’a kaptırması, Kadıköy’deki gerginliği artırdı. 18 Mayıs 2025 tarihinde oynanan ve Fenerbahçe’nin 2-1 galip geldiği Eyüpspor maçında, taraftarların yoğun protestoları sahadaki futbolcuları ve yönetimi hedef aldı. Maçta gol atan Youssef En-Nesyri, taraftarların ıslıklı tepkisiyle karşılaştı ve gol sevinci esnasında kulaklarını tutarak “Duymuyorum” işareti yaptı. Bu durum, hem tribünlerde hem de sosyal medyada büyük yankı buldu.

eyüpspor maçında protesto krizi

Bir haber kaynağına göre, 27 yaşındaki Faslı santrfor, Eyüpspor maçında yaşanan taraftar tepkilerinden dolayı derin bir hayal kırıklığı yaşıyor. Yakın arkadaşlarına, “Kaç tane gol attım, ıslık neden? Protestoluk ne yaptım?” diyerek isyan eden En-Nesyri’nin, Fenerbahçe’de mutsuz olduğu ve gelecek sezon için ayrılma kararı aldığı öne sürülüyor.

25 milyon euroluk teklifler masada

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz yaz Sevilla’dan 19,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği En-Nesyri, bu sezon tüm kulvarlarda 50 maçta 28 gol ve 7 asistle dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Ancak taraftarlarla yaşadığı gerginlik, oyuncunun geleceğini belirsiz hale getirdi. Avrupa’dan ve Suudi Arabistan’dan bazı kulüpler, En-Nesyri için 25 milyon Euro’luk teklifler sundu. Daha önce Al-Nassr’ın 34 milyon Euro’luk bir teklif yaptığı belirtilmişti, fakat Fenerbahçe’nin 50 milyon Euro’nun altındaki teklifleri geri çevireceği ifade ediliyor.