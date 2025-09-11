E-Ticaret Kargo Ücretleri Artıyor

DÜŞÜK FİYATLI ÜRÜNLERDE KARGO ÜCRETİ ARTIK YÜKSEK

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, düşük fiyatlı ürünlerde kargo bedeli, ürünün kendisinden daha pahalı hale geldi. Örneğin, 100 TL’lik bir tişört için 120 TL, 10 TL’lik bir kitap için ise 79 TL kargo ücreti talep ediliyor. İstanbul’dan Diyarbakır’a gönderilen 5 kg’lık bir kolinin maliyeti 600–1.200 TL arasında iken, Çin’den İstanbul’a gelen aynı ağırlıktaki kargo için 1.200–1.500 TL arası ücret ödeniyor.

HAFTA SONU TESLİMAT SORUNU VE KAMPANYALARIN AĞIRLIĞI

Kargo şirketlerinin hafta sonu çalışmaması, cuma günü verilen siparişlerin pazartesiye kadar depolarda beklemesine yol açıyor. Kampanya dönemlerinde yoğunluğu artan e-Ticaret firmaları, müşteri memnuniyetinin zedelendiğini ve ticari kayıpların arttığını ifade ediyor.

MALİYET BASKILARI KARGO ŞİRKETLERİNİ ZORLUYOR

Sektör temsilcileri, akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, personel giderleri ve işletme maliyetlerinin vardiya sistemine geçişi zorlaştırdığını belirtip hafta sonu mesaisi için plan yapılsa da mevcut ekonomik koşulların bu dönüşümü engellediğini savunuyor.

BÜYÜK PAZAR, KIRILGAN ALTYAPI

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği verilerine göre, Türkiye’de her gün yaklaşık 10 milyon kargo taşınıyor ve yılda 1,2 milyar gönderi tüketiciye ulaşıyor. E-Ticaret lojistik pazarının büyüklüğü 50 milyar TL’ye ulaşırken, sektörde 400 bine yakın kişi istihdam ediliyor. Ancak uzmanlar, bu kadar büyük bir pazarın hafta sonları durma noktasına gelmesini kabul edilemez buluyor.

YENİ DÜZENLEME: İADE KARGO ÜCRETİ SATICIYA YÜKLENİYOR

Ticaret Bakanlığı’nın 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek düzenlemesine göre, internetten alınan ürünlerin iadesinde kargo ücreti artık tüketiciden alınmayacak. Bu masraf, doğrudan satıcı ya da sağlayıcı tarafından karşılanacak. Uzmanlar, bu adımı olumlu bulsa da, fiyat istikrarı ve hizmet sürekliliği için daha kapsamlı çözümler gerektiğini vurguluyor.